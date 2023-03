Feijóo se reivindica como "la alternativa" tras la moción de censura

La moción de censura de Vox al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sirvió para tumbar al Gobierno pero tiene ya una consecuencia directa y es que el PP marca distancias con Vox. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su ausencia en el "esperpento" de la moción aludiendo a que ha dedicado su tiempo a forjar la "alternativa" a Pedro Sánchez. Y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha roto con Vox en Madrid. "La deriva que ha tomado su partido no me va a arrastrar con ella" (...) “Está claro que, a partir de hoy, cada uno siga su camino”, ha dicho. Y ha criticado que es “muy difícil, prácticamente imposible, entenderse con Vox”.