El exdirector de seguridad de Adif culpa al maquinista

En el juicio por el accidente del Alvia, uno de los dos acusados, el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte, ha descargado toda la culpa sobre el maquinista por la velocidad que llevaba y por contestar a la llamada del interventor.

Hablar por teléfono, según el acusado, lo distrajo en el tramo más importante de la vía: "El maquinista pensaba que estaba en otro sitio. No le quepa la menor duda". Además, varias veces ha insistido en que no hacía falta señalización específica en la curva porque la norma no lo contemplaba. La plataforma de víctimas cree que Cortabitart ha intentado echar balones fuera. Foto: EFE/ LAVANDEIRA JR