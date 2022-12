EE.UU. confirma la detención del fabricante de la bomba del atentado de Lockerbie

En diciembre de 1988, el vuelo 103 de la compañía Pan Am despegó de Londres con destino a Nueva York. El aparato explotó a la altura de Lockerbie, en Escocia. Murieron 270 personas. Tres décadas después, Estados Unidos ha detenido al sospechoso de fabricar la bomba que provocó aquella masacre, un antiguo agente de inteligencia libio. En 2020, Estados Unidos presentó cargos contra Masud, arrestado en Libia por otro caso. En una cárcel, allí, confesó haber fabricado la bomba y dijo que Gadafi lo felicitó. Lo que no se sabe es cómo lo han trasladado ahora a Estados Unidos ni las pruebas que tienen contra él, además de su itinerario de viaje y esa confesión que quizás no se admita en un juicio. Si prueban que es culpable, esto puede despejar muchas incógnitas sobre el atentado.

Foto: REUTERS / Ismail Zetouni