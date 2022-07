Hay polémica por la sentencia a dos policías locales de Estepona que abusaron sexualmente a una joven de 18 años. La Fiscalía pedía 30 años de cárcel pero, finalmente, las partes han llegado a un acuerdo y no irán a prisión. Los jueces argumentan que no tienen antecedentes, que han indemnizado a la víctima y que hay pocas probabilidades de que reincidan.

Uno de los tres magistrados no está conforme con la sentencia porque cree que no hay ningún argumento que indique que los dos policías no vayan a reincidir, al contrario, opina que llevaron a cabo una acción muy planificada siendo servidores públicos y que son peligrosos.