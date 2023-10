Las discotecas incendiadas en Murcia tenían orden de cierre

La discoteca de Murcia en la que murieron 13 personas la noche del sábado no tenía licencia desde enero del año pasado. Los dueños habían pedido la licencia para dividir en dos un local, pero el Ayuntamiento denegó el proyecto. Aun así, la empresa siguió adelante y hace un año se ordenó su precinto.

Aunque el Ayuntamiento cree que el único responsable es la empresa por desobedecer, no aclara por qué no se llegó a proceder a la clausura de las instalaciones. Dice el Consistorio que Fonda no existía administrativamente, por lo que no tenía fijado ningún aforo ni planes de seguridad. A primera hora de la mañana, una portavoz de la sala contigua, Teatre, aseguraba que habían pasado todos los controles. Foto: EMERGENCIAS 112 REGIÓN DE MURCIA