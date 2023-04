El día después de confirmar su candidatura al frente de Sumar, Yolanda Díaz insiste en que habrá primarias y que ese no es el escollo para que los 'morados' se integren en la plataforma. Además, reitera que Sumar es un proyecto autónomo que no admite tutelas. En el partido de Belarra se muestran preocupados y creen que Díaz no apuesta claramente por la unidad. Así, nadie se mueve de sus posturas y no hay conversaciones previstas hasta después de las elecciones autonómicas y municipales.