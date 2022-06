Telediario 1 Dani Martín y Camilo dan un concierto único en Mérida El español Dani Martín y el colombiano Camilo se juntaron para dar un concierto conjunto en Mérida. Los artistas mezclaron sus diferentes estilos... 00:01:29 Recomendado para mayores de 7 años

Sinopsis El español Dani Martín y el colombiano Camilo se juntaron para dar un concierto conjunto en Mérida. Los artistas mezclaron sus diferentes estilos musicales, pero con elementos comunes: la amistad que les une desde hace tiempo. Además, están entre los artistas que más seguidores tienen en sus conciertos.

