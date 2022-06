Telediario 1 La cultura andaluza protagoniza el desfile de Dior en Sevilla El arte andaluz y la cultura española protagonizaron el gran desfile de Dior en Sevilla. La firma francesa presentó su colección Crucero 2023 ante... 00:01:16 Recomendado para mayores de 7 años

La cultura andaluza protagoniza el desfile de Dior en Sevilla Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis El arte andaluz y la cultura española protagonizaron el gran desfile de Dior en Sevilla. La firma francesa presentó su colección Crucero 2023 ante 900 invitados. El escenario elegido ha sido una fuente de inspiración para los diseños, ya que se pudo ver ropa con referencias a Andalucía, como el mantón de manila, sombreros de ala ancha, pantalones de jinete, encajes y bordados. FOTO: Joaquin Corchero / Europa Press Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

