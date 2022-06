Quienes viven rodeados de naturaleza tienen que tomar precauciones para prevenir un incendio. Recuerden mantener la zona húmeda. Si el fuego llega, quédense en su hogar con las puertas y ventanas cerradas mientras vienen los bomberos. En caso de quemaduras, ojo a cómo nos curamos. Hay que enfriar la herida con agua fría, no con hielo. No explotar las ampollas y dejar de lado los remedios caseros. Si el fuego nos pilla en la naturaleza, tenemos que alejarnos de los barrancos. Detrás del 95% de los incendios está la mano del hombre. Por ello, prohibidas las barbacoas, circular y aparcar en las zonas que no esten habilitadas.