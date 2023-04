El 'conejo híbrido' agrava las pérdidas de los agricultores

A los estragos de la sequía, los agricultores suman ahora los que provocan los conejos, pero no conejos cualquiera. Denuncian que hay una plaga de conejos híbridos, una mezcla entre los domésticos y los de monte, que les causa pérdidas millonarias. Hay 1.400 municipios afectados en diez comunidades autónomas. "Me planteo el no plantar hasta que el problema de los conejos no se haya solucionado, porque si planto, igual tiro el dinero al suelo, porque no vale para nada, porque se los comerán. Poniendo protectores que tienen 40 centímetros de altura, son insuficientes", explica un agricultor afectado.