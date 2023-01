Rosalía dio la noche de este jueves un auténtico recital en el desfile de Louis Vuitton, en los exteriores del Museo del Louvre de París. Cantó fragmentos de varias canciones de su disco Motomami, y se escuchó también un tema de Camarón.

La firma presentaba la colección masculina Otoño-Invierno 2023. Rosalía ha aprovechado para anunciar que el próximo viernes saca su nuevo single, del que solo se conoce el título: "Lie like you love me".