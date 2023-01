Coldplay, Springsteen... los conciertos más esperados de 2023

Coldplay hará parada larga en Barcelona, 4 conciertos , dentro de su gira mundial. También en el Estadio Olímpico, tocará El Boss, Bruce Springsteen tiene reservadas dos fechas en la ciudad condal. Contundentes los alemanes Rammstein, los veremos en Madrid, única parada en nuestro país. Y en el top de los más esperados también Harry Styles y The Weeknd con doblete Madrid/ Barcelona en julio. 2023 será el año de las leyendas: Deff Leppard y Mötley Crüe, The Who, Pixies, y el ex Pink Floyd: Roger Waters pisarán nuestras salas de conciertos.