CGPJ: el PP se abre a negociar si el Gobierno se compromete a no tocar la sedición

El PP asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pactaron en su última reunión en La Moncloa del 10 de octubre que el delito de sedición, la última línea roja del PP en la negociación, no se tocaría y que no habría magistrados "afines a ERC" en el Tribunal Constitucional, pero el Ejecutivo no admite dicho pacto y habla de "manipulación". El PP reconoce que ya se habían "acordado prácticamente el nombre de los vocales" del CGPJ y recalca que las negociaciones están "paralizadas pero no rotas" y que las retomaría "esta misma tarde" si Sánchez se compromete "por escrito" a no tocar la sedición.