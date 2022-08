Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha confirmado que el centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro le ha comunicado este viernes su deseo de abandonar el club y firmar por el Manchester United. "Es un tema que he hablado esta mañana con él, quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad", confirmó Ancelotti en rueda de prensa adelantando el acuerdo aún está pendiente de cerrarse. Pero el italiano ya no cuenta con Casemiro y no le ha incluído en la lista de convocados para el partido ante el Celta.