El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, ha asegurado a TVE que está en su "sitio ideal y dónde me veo a largo plazo". Así lo ha asegurado el madrileño que añade estar "cumpliendo un sueño". "Estoy en el mejor sitio para intentar batir a Red Bull", agregó. Pese a todo aún no está contento al 100% con el rendimiento de su monoplaza. "No voy cómodo, no te voy a engañar", destacó.