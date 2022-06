Telediario 1 Bielsa y Valverde, protagonistas de las elecciones a la presidencia del Athletic Club Los dos candidatos que no habían anunciado a su entrenador, Ricardo Barkala y Jon Uriarte, han esperado a 48 horas antes de las elecciones del... 00:01:14 Recomendado para mayores de 7 años

Bielsa y Valverde, protagonistas de las elecciones a la presidencia del Athletic Club Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis Los dos candidatos que no habían anunciado a su entrenador, Ricardo Barkala y Jon Uriarte, han esperado a 48 horas antes de las elecciones del athletic para soltar la bomba: Ernesto Valverde, será el entrenador compartido para los dos. Se queda como alternativa Marcelo Bielsa en la candidatura de Iñaki Arechebaleta. Todo en unas elecciones que vive horas convulsas. Esta madrugada Jon Uriarte ha cesado a su director deportivo, el mexicano Carlos Aviña, tras conocerse unos tuits machistas y homofobos publicados hace mas de 10 años. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

