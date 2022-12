Benzema se retira de la selección francesa

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema ha anunciado su retirada de la selección francesa con un mensaje en Twitter publicado un día después de que Francia perdiera la final del Mundial de Qatar contra Argentina. "He hecho esfuerzos y errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba", señala el jugador sobre una foto vestido con el uniforme de la selección francesa.