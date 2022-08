El Barcelona continúa con problemas para inscribir jugadores

Quedan menos de 5 días para el debut del Barça en la Liga y es el mismo tiempo que tiene el club para cumplir los requisitos económicos que le permitan inscribir a los -todavía- 7 jugadores que le faltan entre ellos Lewandowski o Rafinha. Hoy van a activar su cuarta palanca y serán otros 100 millones. Pero aún no será suficiente para inscribir a los nuevos fichajes. La venta de un 24'5 por ciento más de la plataforma Barça Studios, esta vez al fondo de inversión GDA Luma, sigue sin ser suficiente para que el Barça pueda lucir ante el Rayo a sus nuevos fichajes, ni tampoco a Dembelé o Sergi Roberto. Reducir la masa salarial de la plantilla continua siendo necesario. Por eso esta mañana Mateo Alemany se ha reunido con el representante de Sergio Busquets para plantearle una nueva adecuación salarial. Como medida de presión, el club está estudiando denunciar a la fiscalia por delito de administración desleal los contratos de renovación que firmaron Piqué, Ter Stegen De Young y Lenglet con Bartomeu. Piqué ya ha acordado no cobrar el aumento salarial pactado y está dispuesto a volver a las condiciones anteriores a la ampliación de su contrato. De Jong por su parte se resiste y continua rechazando la oferta del Chelsea. Con Nico, el Barça última su cesión al Valencia mientras que el fichaje de Marcos Alonso no se anunciará si antes no se cumple el fair play financiero.