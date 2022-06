Telediario 1 El Barça cuenta con el aval de los socios para financiar futuros fichajes Joan Laporta y su junta contaron con el respaldo que necesitaban en la Asamblea General para conseguir esos 600 millones de euros con los que... 00:00:43 Recomendado para mayores de 7 años

El Barça cuenta con el aval de los socios para financiar futuros fichajes

Joan Laporta y su junta contaron con el respaldo que necesitaban en la Asamblea General para conseguir esos 600 millones de euros con los que refinanciar al club: Asi podrían renovar a jugadores como Gavi o incluso fichar a otros como Lewandoski.

