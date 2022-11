Telediario - 15 horas - 28/11/22

El España-Alemania quedó en empate a uno. -- Derrotando a Japón lo será, pero incluso empatando le valdría, si Alemania vence a Costa Rica. -- El partido entre España y Alemania fue lo más visto en la televisión en nuestro país. -- Los jueces de Navarra no reducirán la pena para el condenado de la Manada que ha pedido una revisión. -- En Lugo una mujer de 42 años ha sido asesinada y la policía no descarta que sea un caso de violencia machista. --Sobre la ley trans, la ministra de Igualdad ha dicho hoy en TVE que el PSOE no quiere un acuerdo con Unidas Podemos. -- En China, el gobierno se enfrenta a unas protestas sin precedentes en décadas. -- La isla de Ischia sigue en estado de emergencia.