Telediario - 15 horas - 02/09/22

Sub

Sub

Recomendado para mayores de 7 años Sub VO

Eran las 9 de la noche en Buenos Aires, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvía a su casa en el barrio de la Recoleta -- Pere Aragonès no irá a la Diada del día 11 porque cree que se ha convocado contra los partidos y no contra el Estado español -- El final de la temporada turística ha pasado factura al empleo -- El vertido del buque que se partió frente a Gibraltar ha llegado ya a la playa de la Línea de la Concepción -- Es el vídeo que ha colgado un chico de Mallorca para denunciar el acoso sufrido por su hermano de 11 años al celebrar su cumpleaños en el colegio -- Glenn Close, Juliette Binoche y Penélope Cruz encabezan la larga lista del mundo del cine que asistirá al Festival de San Sebastián que arranca en unos días -- En realidad no era el protagonista de Breaking Bad haciendo este TikTok con el Despechá.