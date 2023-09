Telediario 1 en cuatro minutos - 27/09/23 - RTVE.es

Primer "no" del Congreso a Núñez Feijóo que no consigue la mayoría absoluta necesaria para ser investido Presidente del Gobierno en primera votación -- Más de 100 muertos en un incendio en una boda en Irak -- Nuevo revés judicial para Donald Trump, que afecta a sus finanzas, un juez de Nueva York le considera responsable de fraude, por engañar a los bancos durante décadas para obtener créditos ventajosos para sus empresas -- Los guionistas de Hollywood vuelven al trabajo -- El juez imputa al exseleccionador Jorge Vilda por supuestas coacciones en el caso Rubiales, por el beso no consentido a Jenni Hermoso