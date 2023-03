Telediario 1 en cuatro minutos - 22/03/23 - RTVE.es

El congreso ha tumbado la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez -- Dimite la directora general de la Guardia Civil, María Gámez -- El Constitucional avala la ley de la eutanasia -- España volverá a los niveles de crecimiento de antes de la pandemia a finales de este año -- La reforma de las pensiones en Francia entrará en vigor a final de año -- con el cambio climático, las sequías son cada vez más extremas, y el acceso al agua, más difícil -- RadioTelevisión Española ha tenido acceso al sumario completo del caso Negreira -- Y hace 60 años, empezó la leyenda. Ese día salió al mercado el primer álbum de los Beatles, "Please, please me"