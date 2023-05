Telediario 1 en cuatro minutos - 09/05/23 - RTVE.es

Rusia celebra el Día de la Victoria el triunfo sobre la Alemania Nazi con el tradicional desfile en la plaza roja, blindada ante el temor de ataques-- Para el resto, este 9 de mayo es el Día de Europa y en una fecha tan simbólica, la presidenta de la Comisión Europea ha vuelto a Ucrania, a reunirse con Zelenski -- Haciendo un llamamiento a la paz y a la negociación en Ucrania ha recibido el secretario general de la ONU Antonio Guterres, el premio Carlos V que le ha entregado el rey en Yuste -- Cataluña expropiará pisos vacíos de grandes tenedores y los destinará a alquiler social -- Casi un milllón de personas NO quiere propaganda electoral y se ha inscrito para no recibirla -- a sequía no da tregua y los embalses se vacían -- Y eso provoca imágenes como esta... El río Ebro, el más caudaloso de España, en mínimos históricos, a su paso por Zaragoza -- en el Telediario recordaremos a uno de los grandes de nuestro cine , Alfredo Landa murió hace 10 años dejando interpretaciones memorables