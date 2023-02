Telediario en 4' 28/02/2023

La moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez ya está registrada, y ahora la presidenta del Congreso tiene que poner fecha. El PP se abstendrá. Pedro Sánchez dice que eso evidencia que Feijóo necesitará a Abascal para pactar después de las elecciones. - El primer ministro británico defiende el acuerdo entre Londres y Bruselas para renorvar el protocolo de Irlanda del Norte. "Es lo que los ciudadanos necesitan -ha dicho en el Parlamento-, es un avance decisivo". Sunak debe convencer a los diputados tories reticentes y a los unionistas norirlandeses. El acuerdo facilitaría un comercio fluido en todo el Reino Unido. - El euribor cerrará febrero por encima del 3,5%. Una nueva subida que encarecerá de nuevo las hipotecas. Para un préstamo medio, de 150.000 euros a 25 años, supondrá unos 300 euros más cada mes. - En El Rubio, en Sevilla, la Guardia Civil investiga la muerte de una joven de 17 años, con varios disparos. También buscan el arma en el río. El novio de la menor sigue detenido. El juez ha decretado secreto de sumario y todas las hipótesis están abiertas. - Leo Messi y Alexia Putellas fueron galardonados anoche con los premios The Best. Ella por segundo año consecutivo y él después de ganar el mundial con Argentina. Una Argentina que fue claramente la protagonista de la noche. No solo ganó Messi, también lo hizo el Dibu Martínez como mejor portero, Scaloni como mejor entrenador y los seguidores de la albiceleste como mejor afición del mundo. - Volviendo a España, mañana arranca la primera ida de semifinales de la Copa del Rey que enfrenta a Osasuna y Athletic club. El jueves turno para el clásico en el Bernabéu. Ambas semis las podrán ver aquí, en la 1. Ancelotti no podrá contar ni con Alaba, Mendy ni Rodrygo. En el Barça, a las críticas bajas de Pedri y Dembelé ahora se suma la de Robert Lewandowski.

FOTO: EFE/ Juan Carlos Hidalgo