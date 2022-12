Telediario en Cuatro Minutos 16/12/2022

- El Presidente del Gobierno acusa a PP y VOX de intentar amordazar al Congreso para mantener el bloqueo en el Constitucional. La tensión entre las instituciones del Estado no tiene precedentes. El Constitucional ha suspendido su pleno hasta el lunes y el Congreso -finalmente- ha aprobado la reforma penal que incluye cambios en las mayorías del propio Constitucional. Dentro del hemiciclo, el bloque de investidura y la oposición se han acusado mutuamente de golpismo y de fraude. - - Los cinco magistrados del Constitucional pidieron más tiempo para analizar los recursos presentados. Son cuatro: Los del PP y Vox piden que se paralice la tramitación parlamentaria. Los de PSOE y Unidas Podemos, que no se suspenda el proceso. - En Madrid, el comité de huelga de los médicos de atención primaria ha pasado la noche encerrado en la Consejería de Sanidad. Acusan al gobierno regional de no tener la intención real de negociar después de 25 días de paros. La Comunidad mantiene que siempre ha respondido a sus peticiones. - En Perú, un juez ha dictado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. Le investigan por rebelión y conspiración en el autogolpe de estado fallido. Nueve manifestantes han muerto en las últimas horas. Y se ha decretado el toque de queda nocturno en 15 provincias del país. - Presente y futuro. Messi y Mbappé. Sólo uno de los dos se coserá la tercera estrella en la camiseta el domingo. Sí, porque las 2 selecciones están empatadas a Copas del Mundo: dos cada una. Aunque Mbappé tiene un Mundial y Messi ninguno. Ayer Argentina ya se puso en marcha, volvió a entrenarse y no pudimos ver a Leo que se ejercitó en el gimnasio. Por su parte, Francia comenzará hoy esa preparación. El seleccionador galo, Deschamps, en principio podría contar con los jugadores que ahora mismo están pasando un virus y la incógnita es si volverá o no Benzema para la final. - Pero antes, mañana, se jugarán el honor Marruecos y Croacia por ver quien queda en el tercer y cuarto puesto. Y ya sabemos quién será el árbitro de la final, es polaco y ya ha pitado a Argentina y Francia en este Mundial. - Y duro revés a la Superliga, un abogado general de la Unión Europea da la razón a la FIFA y a la UEFA y les permite sancionar a los clubes que participen en ella. FOTOGRAFÍA: EFE/Pool Moncloa/Fernando Calvo.