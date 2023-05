Telediario - 8 horas - 30/05/23

El adelanto electoral obliga a los partidos a replantearse sus estrategias de cara a las votaciones del 23 de julio. El anuncio de Sánchez, después de los malos resultados electorales del PSOE, ha pillado por sorpresa a todas las formaciones. - Sorpresa incluso entre los socialistas, aunque entienden que se quiere evitar el desgaste hasta las elecciones, si se hubiesen celebrado en diciembre. En el PP y Vox, creen que mejor cuanto antes. Podemos y Sumar negocian a contrarreloj para ir juntos en coalición. Y Ciudadanos tiene que decidir hoy mismo su futuro, si se presenta a la cita electoral. - El Congreso y el Senado se disuelven hoy mismo, con la publicación en el BOE de la convocatoria. Y ya se puede pedir el voto por correo. Serán las primeras elecciones en verano, en tiempo de vacaciones para muchos. La campaña empieza el 7 de julio y a mediados de agosto se constituirán las Cortes Generales. - Los ataques sobre Kiev no cesan. Rusia ha vuelto a bombardear la ciudad esta noche. Horas antes también se había desatado el pánico por el lanzamiento de proyectiles a plena luz del día. El avance ruso se detiene con más armas -dice Zelenski- y la Unión Europea ya ha confirmado que entregará cazas F16 al ejército ucraniano. - En Kosovo, las protestas de la población serbia son mayoría en cuatro municipios y no quieren que les gobiernen alcaldes albaneses. Hay 75 heridos, 25 de ellos soldados de paz de la OTAN, que intervinieron para evitar choques violentos. - Las fuertes tormentas han colapsado parte de Madrid y han obligado a desviar varios vuelos. Además, el agua ha inundado varias carreteras y el metro. Lo mismo ha ocurrido en Ourense, donde resultaba imposible circular e incluso cruzar puentes como este. - En la NBA, ya sabemos qué equipos lucharán en la final por el anillo de este año. Al campeón del Oeste, Denver se le acaba de sumar hace tan solo unas horas el del Este, Miami, que ha ganado a Boston y de qué manera. La verdad es que los Heat no les han dado opción en ningún momento. Han ido ganando durante todo el encuentro y eso que los Celtics partían con el factor cancha a favor en este séptimo duelo que habían forzado. - El murciano, Carlitos Alcaraz ya está en segunda ronda de Rolland Garrós después de ganar su primer partido a Flavio Cobolli, ahora le espera el número 112 del mundo, el japonés, Taro Daniel.