Telediario - 8 horas - 28/03/23

El incendio de Castellón obliga a desalojar tres poblaciones más. Los bomberos han trabajado toda la noche, la quinta consecutiva, para que las llamas no entren en el parque natural de la Sierra de Espadán. A esta hora la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad están frenando el avance del fuego. - Esta mañana tomarán posesión de sus cargos los nuevos ministros de Sanidad y de Industria. La remodelación del Gobierno ha seguido lo esperado, cambios mínimos para sustituir a las dos ministras que salen por ser candidatas en las elecciones municipales - Los dos ministros tienen perfiles muy políticos, Hector Gómez llega a Industria, Comercio y Turismo después de años de militancia en el PSOE. Fue portavoz parlamentario. El nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, era el delegado del Gobierno en Galicia. La oposición critica los cambios porque no afectan a los ministros con más polémicas. - En Israel, Netanyahu aplaza su polémica reforma judicial acorralado por las fuertes protestas en las calles, las mayores de la historia del país. El primer ministro dice que quiere evitar una guerra civil, aunque no renuncia a su plan de dar mayor poder a los políticos para elegir a los jueces. - Un nuevo tiroteo en un colegio de Estados Unidos deja tres niños y tres adultos muertos. Ha ocurrido en Nashville, Tenessee, y la autora es una mujer, que había sido alumna del centro. También ha muerto abatida por la policía. - En Petrer, Alicante, investigan la agresión sexual a una adolescente de 16 años. Los vecinos han condenado lo sucedido. Los presuntos agresores son tren menores ya identificados por la policía. De momento, no hay ningún detenido. - Hoy la selección española juega en Escocia. En juego sumar otros tres puntos de cara a la clasificación a la Eurocopa de 2024. Sobre la medianoche se hacía oficial el descarte para este encuentro de Balde y Olmo..este último ayer no pudo acabar el entrenamiento. Entran por ellos David García y Borja Iglesias. - Hoy juega Perú contra Marruecos en el Metropolitano un amistoso y horas antes, esta misma noche, se han vivido momentos de tensión en el hotel de concentración de la selección peruana entre los jugadores y la policía nacional. Hay al menos un futbolista detenido.

FOTO: EFE/ Domenech Castelló