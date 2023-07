Telediario - 8 horas - 05/07/23

Este viernes ya estaremos formalmente en Campaña. Los candidatos multiplican sus apariciones y empiezan a desvelar cómo gobernarán si llegan a la Moncloa. El líder del Partido Popular ha presentado su programa. Incluye recuperar el delito sedición, y derogar la ley de memoria democrática, y la de vivienda. - Núñez Feijoo plantea bajar impuestos y eliminar el de las grandes fortunas. Pedro Sánchez responde con una defensa de su gestión y denuncia una campaña de insidias contra él. Yolanda Díaz cree que si gana el PP, Vox formará parte del gobierno. Y Abascal critica que el candidato popular asuma ya que va a ser el vencedor de las elecciones. - La justicia europea decide en unas hora el futuro de Carles Puigdemont. Él y los consellers fugados conocerán si se mantiene su inmunidad como parlamentarios europeos. Si el tribunal decide que no tienen esa inmunidad, la justicia española podría dictar nuevas órdenes de detención para iniciar aquí un proceso judicial. - En Francia, investigan la muerte de un joven durante las protestas en Marsella. Ocurrió hace tres días, en una de las noches más violentas... Murió -al parecer- por el impacto de una pelota de goma de la policía. Y no está claro si el fallecido participaba o no en los disturbios. - Son cohetes lanzados desde Gaza y derribados por el ejército israelí... Y este es el atropello que ha dejado siete heridos en Tel Aviv. Ambas acciones responden al asalto al campo de refugiados de Yenin. La violencia se extiende aunque Israel ya ha el repliegue de sus soldados en esa incursión que ha dejado al menos 12 palestinos y un soldado israelí muertos. - Putin multiplica sus esfuerzos para aparentar normalidad tras el motín de los mercenarios Wagner y su último intento es esta imagen con una niña, abrazándola... Es una imagen insólita, como la de la semana pasada, cuando lo vimos rodeado de sus partidarios y haciéndose fotos. - La selección ya tiene billete para los juegos de París y esta noche busca una nueva final, el Europeo está a tan solo dos pasos, el primero pasa por ganar a Ucrania en un partido que podremos ver a las 9 de la noche en directo en La 1. Los chicos de Santi Denia se entrenaron ayer en Bucarest y buscarán la novena final de España en un europeo sub 21. - Y esta madrugada el presidente de la federación brasileña de fútbol Ednaldo Rodrigues, aseguró que Carlo Ancelotti será el seleccionador de Brasil en la Copa América 2024. El máximo mandatario del fútbol brasileño lo afirmó durante la confirmación de Fernando Diniz como técnico interino.

FOTO: Fernando Sánchez / Europa Press