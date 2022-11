Telediario - 8 horas - 29/11/22

El Gobierno chino contiene las protestas con un fuerte dispositivo policial. Ha habido menos gente en las calles aunque el malestar de la población continúa. Lo que en principio eran manifestaciones por las estrictas medidas contra el covid, han derivado en muchos casos en una demanda de libertad. - El ministro de Seguridad Social quiere ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a los 30 últimos años de cotización, en lugar de los 25 actuales. Lo ha propuesto en la mesa de diálogo social a la patronal y a los sindicatos. Habría que tener más años de vida laboral, sí, pero se descontarían los 24 peores meses de cotización para el trabajador. - El Ministerio de Trabajo ya se ha desmarcado de la propuesta de Escrivá: dice la vicepresidenta Yolanda Díaz, que supone un recorte de los derechos de los trabajadores. - Y brechas también entre los socios de Gobierno, a cuenta de la ley Trans y la de Familias. Hoy el Consejo de Ministros iba a aprobar esta última pero se retrasa contra el criterio del ministerio de Derechos Sociales, de Unidas Podemos. Y sobre la Ley Trans hay enfrentamiento por las enmiendas que mantiene el PSOE sobre la autodeterminación de género de los menores de 16 años. - Hoy podríamos conocer la primera resolución del Tribunal Supremo relacionada con la ley del solo si es sí. Son los recursos del caso Arandina, con dos condenado por abuso sexual y un absuelto. Lo que diga hoy el Supremo no sentará jurisprudencia pero podría apuntar el camino que marque el alto tribunal, si reducirá condenas como han hecho algunos tribunales o las mantendrá como pide la Fiscalía. - Nunca una nave con posibilidad de llevar astronautas había llegado tan lejos en el espacio. Orión está a 430mil kilómetros de la Tierra. La misión que abre camino para llevar de nuevo al ser humano a la luna supera la distancia récord que tenía el Apolo 13, en 1970. - Portugal es la última selección que, a día de hoy, puede decir que está en octavos de final del Mundial después de ganar a Uruguay. - Portugal se unió a Francia y a Brasil que también ganó ayer su partido frente a Suiza gracias al único tanto del encuentro que fue obra de Casemiro. Portugal se deshizo de una Uruguay que sigue sin anotar ni un solo gol en lo que va de Mundial. Los dos tantos lusos fueron obra de Bruno Fernandes aunque Cristiano en el primero reclamó su autoría porque según él le roza la cabeza. - España no juega hasta el jueves y Luis Enrique ya ha confirmado que Gavi, que ayer no entrenó con el grupo estará disponible para jugar ante Japón aunque lo más probable y como nos tiene acostumbrados el seleccionador es que vuelva a cambiar el once y podría dar descanso al sevillano.

FOTO: Richard A. Brooks / AFP