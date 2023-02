Telediario - 8 horas - 27/02/23

Esta mañana se inaugura el Mobile en Barcelona, centrado en el 5G, el metaverso y la inteligencia artificial. En la cena de bienvenida no recibieron al rey ni el presidente de la Generalitat ni la alcaldesa de la ciudad. Tampoco posaron en la foto de familia con el presidente Sánchez y la vicepresidenta Calviño. Sánchez ha ofrecido a Aragonès abrir una nueva etapa en Cataluña de "colaboración, encuentro y diálogo". - Vox registra esta mañana en el Congreso su moción de censura contra Pedro Sánchez. No saldrá adelante, no tiene apoyo suficiente. El PP se va a abstener porque cree que la moción beneficia al propio gobierno. El PSOE pide a los populares que voten en contra. - La Unión Europea y el Reino Unido ultiman un acuerdo para el encaje de Irlanda del Norte. Ursula Von der Leyen y Rishi Sunak asumen las negociaciones sobre ese protocolo. Hoy la presidenta de la Comisión viaja a Reino Unido. Quieren lograr "soluciones prácticas y compartidas". - Con la luz del día, en las costas de Calabria, en Italia, se retomarán los trabajos de rescate tras el naufragio de una embarcación de migrantes. Se han localizado 60 cadáveres (diez de ellos de menores) y a 80 supervivientes. - El Barça perdió ayer la oportunidad de ponerse a 10 puntos del Real Madrid en Liga por 1-0 y el Real Madrid acorta distancias, ahora está a 7 puntos del líder. El conjunto almeriense nunca había ganado al Barça y su técnico, Rúbi lo calificó de día histórico. El siguiente compromiso de los blaugranas, nada más ni nada menos que el clásico de copa del rey de este jueves, de nuevo, sin Pedri ni Dembelé. - Malas noticias en tenis. Carlos Alcaraz perdió anoche la final del Open de Rio contra el británico Cameron Norrie. El murciano dominaba por un set y 3-0 antes de volver a lesionarse en su pierna derecha, la misma que le dejó sin el Open de Australia.

FOTO: EFE/ Toni Albir