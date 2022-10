Telediario - 8 horas - 26/10/22

El Congreso debate las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos. La votación será mañana. El Gobierno prevé superar este paso sin problemas. Aunque para la aprobación definitiva de las cuentas será necesario el apoyo de sus socios parlamentarios habituales... Y ese apoyo, por ahora, no está garantizado. En paralelo, continúa el choque entre el PSOE y Unidas Podemos por la Ley Trans. Los socialistas volverán a pedir que se amplíe el plazo de enmiendas. Dicen que para darle mayor seguridad jurídica al texto, que evite recursos ante el Constitucional. Sus socios de gobierno advierten: El retraso en la tramitación lo pagarán las personas trans. Competencia abre un expediente informativo a las compañías energéticas tras constatar las dificultades de los consumidores para contratar la tarifa regulada de gas. Es la que tiene el precio limitado. Desde el Gobierno ya les han recomendado aumentar los servicios de atención al cliente ante el aumento de las llamadas para cambiarse de tarifa. Rishi Sunak ya es oficialmente primer ministro del Reino Unido, su reto será "lograr estabilidad económica". Anuncia "decisiones difíciles", y ya se ha comprometido a corregir los errores del pasado, incluidos los de su predecesora Liz Truss, de forma inmediata. También Giorgia Meloni anticipa tiempos difíciles. Ante la Cámara de diputados ha reafirmado su compromiso con la Unión Europa y con Ucrania, y ha renegado del fascismo. Eso sí, ha prometido "mano dura" contra la inmigración ilegal. Hoy hablará ante el Senado. España es el país europeo con mayor riesgo de muerte por calor extremo. La tasa de mortalidad por altas temperaturas en la última década duplica la del continente. Lo ha publicado la revista The Lancet,. Asegura que si el calentamiento global avanza los fallecimientos podrían multiplicarse por dos en los próximos 34 años. Y en los deportes, primera derrota del Madrid en lo que va de temporada, ha sido en Champions frente al Leipzig alemán. Sí, no perdían desde mayo de la temporada pasada y fue contra el Atlético de Madrid. Con esta derrota no peligra su pase a octavos de la Champions, pero ahora tienen que ganar ante el Celtic, si quieren pasar como primeros de grupo.

FOTO: La ministra de Igualdad Irene Montero. EFE/Chema Moya