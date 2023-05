Telediario - 8 horas - 25/05/23

Ha muerto Tina Turner a los 83 años. La reina del rock deja un recuerdo imborrable en varias generaciones. No solo por sus cinco décadas de éxitos y su voz inconfundible, sino también por ser ejemplo superación. Abrió camino en la música a mujeres negras que hoy están en la cima de la industria. El mundo pierde un modelo, una leyenda, simplemente "the best". - La presunta compra de votos por correo enturbia el final de la campaña electoral. A la presunta trama de Melilla se suma otra: en Mojácar, Almería. La Guardia Civil ha detenido por fraude electoral a siete personas, dos de ellos eran el número 2 y 5 de la lista del PSOE en ese municipio. El partido ha suspendido de militancia a uno de ellos. El otro es un candidato independiente y -por tanto- no es posible expulsarlo. Si salen elegidos (y no renuncian), estarían dentro del ayuntamiento, pero fuera del grupo municipal socialista. - Y sobre Melilla, el presidente de la ciudad autónoma ha cesado al consejero, presuntamente implicado en el fraude, del partido Coalición por Melilla. Según fuentes de la investigación, no sería la única formación implicada: Dos de los detenidos habrían captado votos para el Partido Popular. Los populares lo niegan. - Donald Trump ya tiene un rival importante en la carrera de los republicanos para llegar a la Casa Blanca. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuncia que se presentará a las primarias. Lo ha hecho de una forma inédita, a través de twitter y en una conversación con Elon Musk, el dueño de esta red social. Promete mano dura contra la inmigración ilegal y terminar el muro de Trump en la frontera con México. - Un hito científico abre una nueva era para tratar enfermedades neurológicas. Un hombre holandés, tetrapléjico desde hace 12 años por un accidente de bicicleta, ahora vuelve a caminar e incluso puede subir escaleras. Un ordenador lee su actividad cerebral, la interpreta y traslada las órdenes a la médula espinal. Algo así como convertir sus pensamientos en el movimiento de sus piernas. - Auténticos ríos de granizo hacen imposible circular en Girona. Han tenido que facilitar el paso con excavadoras. Y también más inundaciones. Son las últimas consecuencias de la Dana y lo peor se lo está llevando ahora Cataluña y Aragón. - Quedan dos jornadas de liga y la lucha por la permanencia está apretada. Ahora mismo hay siete aficiones españolas que están sufriendo por esa permanencia. La del Espanyol es una de ellas. Van segundos por la cola después de empatar frente al Atleti un partido que comenzaron perdiendo 0-3. El VAR volvió a ser protagonista, luego lo vemos en detalle. El Getafe ganó 0-1 al Betis y sale, por el momento del descenso aunque está empatado a puntos con el Cádiz y el Valladolid. - El Real Madrid ganó al Rayo 2-1 con goles de Benzema y Rodrygo. En un encuentro marcado por el homenaje a Vinicius, que no pudo jugar por unas molestias en la rodilla. El brasileño que vio el partido en el palco junto a Florentino Pérez se levantó en el minuto 20 agradeciendo las muestras de cariño.

FOTO: EFE/EPA/MACIEJ KOSYCARZ