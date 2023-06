Telediario - 8 horas - 23/06/23

La precampaña sigue marcada por las negociaciones entre PP y VOX. Se desarrollan de forma diferente según las comunidades. Después de haber saltado por los aires en Extremadura parece que avanzan en otras comunidades. En Aragón, a pocas horas de que se constituyan las Cortes, podría haber acuerdo para que las presida una diputada de Vox. Lo han anunciado los de Abascal, pero el PP de momento no lo confirma. El PSOE critica los pactos entre las dos formaciones, los llama intercambio de votos por derechos. - Crece la polémica por el naufragio de una lancha neumática llena de migrantes que se dirigían a Canarias. Varias ONG denuncian que el operativo de rescate marroquí tardó 12 horas en llegar a la zona y que España podía haber hecho más. Se han recuperado dos cadáveres y más de 30 personas siguen desaparecidas. Ya no se las va a buscar. - En Italia, la justicia da los primeros pasos para anular las partidas de nacimiento de hijos de parejas del mismo sexo. La fiscalía de Padua considera ilegales los certificados en los que figuran dos madres. Pide que se anule el nombre de una de ellas. - Y en el Eurobasket, la selección española ya está en semifinales después de arrollar a Alemania. Un auténtico partidazo de España que ganó con autoridad. Pero es que además esta victoria tenía doble premio, porque no solo pasan a semifinales sino que les otorga el billete para el preolímpico de París 2024. Mañana, sin ir más lejos, ese partido de semifinales será contra Hungría y lo podremos ver por teledeporte. - Y el murciano, Carlitos Alcaraz ya está en cuartos de final del torneo de Queens dejando muy buenas sensaciones sobre la hierba ganando 6-2 y 6-3 al checo Lejecka. Hoy jugará contra el búlgaro Dimitrov.

FOTO: EUROPA PRESS