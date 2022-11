Telediario - 8 horas - 21/11/22

El mundial arrancaba con un Catar-Ecuador que terminó con un 0-2 a favor del equipo ecuatoriano. Es la primera vez en la historia que el equipo anfitrión pierde en su debut. Catar cayó ante la selección de Ecuador gracias a dos tantos de Enner Valencia. El héroe de la noche. La selección catarí se vio claramente superada en su debut y perdió por dos goles a 0, pero pudieron ser tres. Enner Valencia col marcó el primer gol del Mundial en el minuto dos de partido, pero el VAR actuó y lo anuló por fuera de juego. Aun así, el jugador del Fernerbache insistió e hizo el primero, ya si válido en el minuto 16, de penalti y puso el broche con otro tanto de cabeza. - La selección no debuta hasta el miércoles y estará acompañada por unos 3500 aficionados españoles. Álvaro Morata sigue recuperándose de una pequeña amigdalitis y Hugo Guillamón continua entre algodones por unas molestias musculares que arrastra. Balde ya se ha ejercitado junto a sus compañeros y hoy habrá doble sesión de entrenamiento y escucharemos en rueda de prensa a Aymerie Laporte. - En Madrid, la Asamblea parlamentaria de la OTAN celebra su última sesión. Esta mañana participan el presidente del Gobierno y el secretario general de la OTAN. Pondrán el foco en la guerra de Ucrania. Su presidente, Zelenski, intervendrá también por videoconferencia. - En Ucrania, nuevo bombardeo sobre la central nuclear de Zaporiyia. Un ataque deliberado y dirigido, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Denuncia que la situación es muy preocupante, aunque no se ha detectado ninguna fuga radiactiva. Y sobre la cifra de víctimas de la guerra, Kiev denuncia que los rusos ya han asesinado a 437 niños. - La cumbre del clima termina y deja una sensación agridulce. Y por eso, este tímido aplauso, aunque hayan pactado por primera vez ayudas a los países más vulnerables al cambio climático. Hay decepción porque no hay un compromiso para abandonar los combustibles fósiles. La ONU y la Unión Europea creen que el planeta necesita "mucho más". - En Estados Unidos, investigan si la matanza en un club LGTBIQ+ de Colorado tiene motivaciones homófobas y es, por tanto, un delito de odio. Han muerto cinco personas y 18 ha resultado heridas. El autor, un joven de 22 años, está detenido. - Hoy comienza una nueva huelga en la sanidad madrileña. Están convocados más de 4.000 médicos de atención primaria y más de 700 pediatras. El sindicato mayoritario critica la falta de personal. Exigen un máximo de 31 pacientes diarios en medicina de familia y 21 en pediatría, y al menos diez minutos para atender a cada uno. La consejería dice que tiene la mano tendida para llegar a un acuerdo.