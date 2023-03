Telediario - 8 horas - 20/03/23

El primer banco suizo, el UBS, se queda con su competidor el Credit Suisse para evitar su colapso y frenar la tormenta en el sistema bancario. Lo compra por más de 3.000 millones de euros, va acompañada de una inyección pública de liquidez. La transacción está supervisada y alentada por el gobierno suizo y cuenta con la aprobación del Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, que blindarán la operación para tranquilizar a los mercados. - Xi Jinping llega hoy a Rusia. El presidente chino se reunirá con Putin. Una visita de tres días entre dos líderes que se definen como amigos y que quieren -dicen- estrechar su colaboración estratégica. China no descarta poder jugar un papel mediador en la guerra en Ucrania. - Putin ha estado por primera vez en el Donbás ucraniano, en el territorio ocupado por Moscú y anexionado de forma ilegal hace seis meses. Ha visitado la devastada Mariúpol. Kiev le acusa de viajar de noche para intentar ocultar la destrucción de la ciudad. - El gobierno francés se enfrenta a un momento crítico col Hoy se votan en la asamblea nacional dos mociones contra la reforma de pensiones que retrasa la edad de jubilación aprobada por decreto. Es complejo que prosperen, pero no imposible, porque los números sí salen. - Y mañana aquí, en el Congreso de los Diputados, comienza el debate de la moción de censura de Vox. Será la sexta de la democracia y no se espera que salga adelante porque ningún partido se ha movido de su posición. El PP se abstendrá porque asegura que beneficia al gobierno. - El Barcelona ganó en el Camp Nou al Real Madrid y se afianza como líder de la liga. era la cuarta vez que se veían las caras esta temporada. Y la tercera consecutiva que se lleva el clásico el Barça. Esta vez ha sido en el Camp Nou por 2 goles a 1. (COLAS) El gol de la victoria: de Kessié y en el 91 después de un tanto anulado a Marco Asensio tras la intervención del VAR. El primero del Barcelona lo puso Sergi Roberto y el del Real Madrid fue en propia puerta del central culé Ronald Aráujo.

FOTO: REUTERS/Tyrone Siu