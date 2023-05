Telediario - 8 horas - 19/05/23

El fuego avanza sin control en Las Hurdes, en la provincia de Cáceres, y ya ha alcanzado la Sierra de Gata. El incendio ha arrasado más de 1.000 hectáreas y las previsiones no son buenas, porque el viento se ha avivado en las últimas horas, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Protección Civil ha desalojado esta madrugada a más de 500 vecinos de tres localidades. Tres carreteras siguen cortadas. La Junta de Extremadura tiene claro que se trata de un incendio intencionado. - En Melilla, continúa la investigación por la presunta trama de fraude electoral por el voto por correo. Hay 40 sospechosos. Se investiga la posible compra de diez mil votos, lo que podría suponer un tercio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma. Desde que la Junta Electoral obliga a los votantes a mostrar su DNI ya no hay colas en las oficinas de correos. - Hay acuerdo para evitar la huelga de jueces y fiscales que estaba prevista a partir del lunes. Seis de las siete asociaciones aceptan la oferta de subida de sueldos del ministerio de Justicia, 47 millones de euros. La mayoritaria no está conforme y no ha dejado claro si desconvocará ese paro previsto. - Las inundaciones en el norte de Italia ya han causado, al menos 13 muertos. La cifra podría ser mayor, porque buscan a varios desaparecidos. Los bomberos trabajan para rescatar a personas atrapadas en sus casas, y hay miles de desplazados. Ha llovido en dos días lo que se esperaba en seis meses. Toda la zona sigue en alerta roja. - Una granizada ha sorprendido a los vecinos de Los Palacios en Sevilla. Ha destrozado varios cultivos en toda la zona del Bajo Guadalquivir. También ha granizado en Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. Y no solo eso, en algunas zonas de Málaga también ha llovido torrencialmente. - El Sevilla, finalista de la Europa League, y lo hizo remontando y en la prórroga. Una vez más, el rey de esta competición luchará por el título. El Sevilla ganó ayer 2-1 a la Juventus Valhovic marcó el primer gol del partido para los italianos pero los de Mendilibar reaccionaron pronto. El gol de Suso empataba el encuentro y en el 95 Lamela marcó el gol de la victoria. - Y ayer por la tarde Rafa Nadal confirmó la noticia. No jugará Roland Garros. El manacorí seguirá recuperándose del psoas y su intención es jugar la Copa Davis a final del año. También comunicó que se retirará el año que viene.