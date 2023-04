Telediario - 8 horas - 19/04/23

En pocas horas el rey emérito llegará a Sanxexo para participar en las regatas. Es su segunda visita a España desde que se trasladó a Abu Dabi. En su entorno insisten en que es un viaje privado y que quiere mantener un perfil bajo. Viene desde Londres, donde lo hemos visto en el partido de fútbol entre el Chelsea y el Real Madrid. Ha estado en el palco. También en un exclusivo club. El Palacio de Buckingham no confirma si el emérito ha almorzado con Carlos III, porque, en todo caso, habría sido un encuentro privado entre ambos. - En Estados Unidos, ha vuelto a suceder: Cuatro personas muertas y tres heridas en dos tiroteos que estarían relacionados. La policía encontró en una casa los cuatro cadáveres con heridas de bala. Después detuvo a un sospechoso, que habría disparado además a varios conductores en la autopista. - La Fox pagará más de 700 millones de euros para evitar un juicio por difamación, tras la demanda presentada por la empresa Dominion. La cadena de televisión -conservadora y pro-republicana- acusaba a esa compañía que fabrica máquinas de votación de haber manipulado los datos en las elecciones que perdió Trump y ganó Biden. - La sequía prolongada que sufrimos podría limitar la oferta de alimentos y afectar a su precio. Lo reconoce el Gobierno, que ha convocado hoy a comunidades autónomas y asociaciones de agricultores y regantes a la mesa de la sequía. En algunas zonas lleva más de 120 días sin llover y los pantanos están a poco más de la mitad de su capacidad. - Los dos goles de un brasileño dan al Madrid su pase a semifinales de la Champions. El brasileño Rodrygo Goes fue titular y autor de los dos tantos del equipo blanco que jugará su semifinal número 11 en 13 años. Carlo Ancelotti no podrá contar con Militao que vio amarilla y se pierde la ida de semifinales. Hoy sabremos si contra el City o el Bayern de Múnich. - En el Conde Godó, Carlos Alcaraz ya está en octavos y se verá las caras con otro español, Roberto Bautista. Eso será el jueves, pero hoy tenemos otro plato fuerte, debuta el número 5 del mundo: el griego Stephanos Tsisipás. - Y en balonmano, el Granollers ganó al Flensburg 27-35 y siete años después accede a una nueva Final Four de la Liga Europea.