Telediario - 8 horas - 19/01/23

La nieve mantiene en jaque a muchos conductores. El temporal complica la circulación en Navarra o Huesca, con cortes en algunas de sus principales carreteras. Problemas también para moverse por vías secundarias de todo el Cantábrico. - Conducir es muy dificil por la nieve, pero las heladas de las últimas horas complican todavía más la situación. Además, hay riesgo de que se repitan las inundaciones porque subirán las temperaturas y toda la nieve acumulada va a convertirse en agua. - Nieve, que no ha dejado de caer en Navarra, incluso en Pamplona. No es habitual. También ha seguido nevando en el País Vasco, Cantabria, Castilla y León y La Rioja durante toda la noche. El viento arrecia, especialmente en el este del país y el mar no da tregua en las costas. - En pocas horas empieza en Barcelona la cumbre entre España y Francia. El objetivo es reforzar la relación bilateral, convertirse en socios privilegiados con un nuevo tratado de amistad, que hasta ahora, España solo ha firmado con Portugal. El independentismo intentará mostrar su fuerza con protestas en la calle. - Vox enfría la posibilidad de romper con Mañueco en Castilla y León a pesar de sus diferencias por el protocolo antiaborto. El PP, en la misma línea. Núñez Feijoo deja en manos del presidente de la Junta un posible adelanto electoral. - Ucrania investiga por qué se estrelló el helicóptero en el que viajaba el ministro del Interior y parte de su cúpula. No hay accidentes en la guerra, ha dicho esta noche Zelenski, solo consecuencias del conflicto. Han muerto 14 personas. No se descarta un ataque, aunque se baraja también una avería o un error del piloto. - El Atlético de Madrid ganó al Levante y pasa a cuartos de la Copa del Rey, pero además hoy podrían hacer oficial un nuevo fichaje. Hay un principio de acuerdo entre Atlético de Madrid y el Barça por Memphis Depay. Serán unos 3 millones de euros los que el club madrileño pague al Barcelona por el jugador, que acababa contrato a final de temporada. La idea es que pueda jugar ya el próximo encuentro liguero ante el Valladolid. El que pasaría a ser su nuevo equipo, el Atlético, ganó 2-0 al Levante en Copa gracias a los goles de Morata y Llorente y ya están en cuartos de final. - Acompañando al Atlético en el sorteo de mañana estarán Osasuna que derrotó al Betis en la tanda de penaltis y Athletic club de Bilbao y Valencia que también ganaron sus partidos. - Y en el mundial de Balonmano, los hispanos ganaron a Polonia y están a un partido de pasar a cuartos. Mañana encuentro importantísimo frente a Eslovenia. Si ganan tienen sellado el pase, si pierden, tendrían que esperar al domingo y verse las caras con la Francia de Karabatic.