Telediario - 8 horas - 18/04/23

Hoy el Gobierno aprueba la ampliación del parque público de vivienda, un plan que promete movilizar 50.000 viviendas de la SAREB, del llamado banco malo, que se destinarán a alquiler para jóvenes y familias vulnerables. Muchas de esas viviendas no han encontrado salida en el mercado y unas 15.000 ni siquiera están construidas, pero se levantarían en terrenos que sí pertenecen a la SAREB. Las inmobiliarias ponen algunos peros: dudan sobre la ubicación de estos pisos, si están o no en zonas tensionadas. Y la banca se pregunta si el plan se ajustará a la demanda actual. - El PSOE despeja el camino para aprobar su reforma de la ley del solo sí es sí, el jueves en el Congreso. El acuerdo con los populares garantizaría la mayoría necesaria. Son solo medidas técnicas, según los socialistas, y cambios clave para el PP. - Macron pide ahora diálogo social tras la aprobación de su polémica reforma de las pensiones. Tiende la mano a los sindicatos y les ofrece negociar las condiciones laborales. Su discurso televisado no ha tenido efecto en las calles y las protestas han seguido en las principales ciudades del país. - La crisis del cereal ucraniano aumenta la división en la Unión Europea. Tres países del este vetan las importaciones porque el grano sin aranceles que sale de Ucrania perjudica a sus agricultores. La Comisión Europea advierte: la política comercial es común y los estados miembros no pueden actuar por su cuenta. - El Real Madrid ya está en Londres para jugar su partido de vuelta de cuartos de la Champions frente al Chelsea. En un principio lo tienen todo a favor: ganaron 2-0 en la ida en el Bernabéu y ahora mismo el equipo londinense no pasa por su mejor momento. Llevan seis partidos sin ganar y van undécimos en la premier. Aun así, los de Ancelotti no van a salir a especular. - Joan Laporta compareció ayer ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre el caso Negreira. Insiste en que el Barça no ha cometido ningún delito de corrupción deportiva, y que no han comprado a ningún árbitro. Aprovechó para atacar al Real Madrid, al que llamó "equipo del régimen". - Hoy nueva sesión en el Conde Godó en la que debutará el actual campeón del torneo, Carlos Alcaraz. Lo hará frente al portugués Nuno Borgues y lo podrán ver en directo por Teledeporte.