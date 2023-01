Telediario - 8 horas - 18/01/23

La nieve complica a esta hora la circulación en carreteras del norte del país. En Castilla y León se recomienda no coger el coche y toda la red vial está en alerta. La cota ha bajado a los 300 metros con nevadas en varias capitales de provincia como Segovia, Ávila o León. También está nevando intensamente en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Huesca. - El primer temporal del invierno se recrudece y la nieve seguirá sumando centímetros. Incluso podrían caer copos al nivel del mar en el Cantábrico. Pero no solo nieva, casi toda España a esta hora está con avisos por riesgo por lluvia, viento, oleaje y frío. - Los mayores destrozos por el temporal se están produciendo en el norte. En Galicia, han atendido más de mil emergencias, muchas de ellas por inundaciones. En Lugo, más de mil alumnos no han podido asistir a clase, y tampoco otros 5.000 en Cantabria. - El viento y el mar también han causado problemas. Hay aviso por olas de hasta ocho metros en el Mediterráneo y Galicia. Allí se han cancelado vuelos en los aeropuertos de Vigo y A Coruña. También problemas en los trenes y no solo en el norte. El viento ha provocado retrasos en más de 40 trenes en la línea del AVE entre Madrid y Andalucía. Y hay decenas de carreteras secundarias cortadas. - Sigue el enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León por el protocolo contra el aborto. Moncloa ha enviado un nuevo requerimiento al gobierno autonómico y le da un mes de plazo para que responda. El presidente Mañueco niega que vaya a haber cambios ni obligaciones a los médicos. El líder de los populares acusa al ejecutivo de montar ruido. - Y Vox mantiene su pulso con el PP. Pide al Gobierno de Castilla y León que cumpla y ponga en marcha el protocolo antiaborto que anunció su vicepresidente. Ha amagado con abandonar el gobierno regional, aunque luego han hablado solo de revisar el pacto. - La Real Sociedad y el Sevilla ya están en cuartos de la Copa del Rey. La Real que sigue en estado de gracia ganó al Mallorca gracias a un gol de Robert Navarro en el minuto 5. Los de Imanol llevan 8 partidos consecutivos ganando y el Sevilla, que no pasa por su mejor momento, aprovechó la única llegada con verdadero peligro para imponerse a un Alavés muy superior. El único tanto del partido lo firmó Rakitic. - Hoy hay otros 4 partidos más de Copa, entre ellos el Levante-Atlético de Madrid. Los del Cholo viajan hoy a Valencia en busca de su pase a cuartos y además lo harán con Rodrigo de Paul que volverá a jugar con la camiseta rojiblanca. No lo hace desde antes del Mundial. - Y en el mundial pero de balonmano, hoy los hispanos se enfrentan a la anfitriona, Polonia. La victoria supondría un paso de gigante hacia cuartos. El partido lo podrán ver a partir de las 8.30 ver por teledeporte.