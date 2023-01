Telediario - 8 horas - 17/01/23

Sigue la polémica por el protocolo antiaborto en Castilla y León. El presidente autonómico del PP niega que exista un acuerdo y corrige a su vicepresidente de Vox. Fernández Mañueco asegura que los médicos no estarán obligados a ofrecer a las embarazadas más pruebas, como escuchar el latido del feto o una ecografía 4D. Son las medidas que había anunciado García-Gallardo que insiste en que sí hay acuerdo y en que sí será obligatorio. En cualquier caso, este protocolo finalmente no está en vigor todavía, como se había anunciado. La polémica incomoda a la dirección del PP nacional. Y Moncloa insiste en que si se ponen en marcha las medidas, las llevarán a los tribunales. - En Reino Unido, el Gobierno bloqueará -por primera vez- una norma aprobada por el parlamento escocés. Se trata de la ley trans, que facilita el cambio de género a partir de los 16 años. La ministra principal de Escocia habla de un ataque a la democracia y teme que la decisión siente precedente para otras leyes. - La detención del capo siciliano Matteo Messina supone el final de una época para la mafia. Al que fue el máximo jefe de la Cosa Nostra, le arrestaron en la clínica donde le trataban un cáncer. Llevaba 30 años huido de la justicia y está condenado -entre otros- por los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino. - Y -seguro que ya lo han notado- el temporal se ha intensificado. Está afectando especialmente al norte con vientos huracanados en Galicia y la Rioja. En Cantabria y el País Vasco ha habido inundaciones por la crecida de varios ríos. La nieve ha afectado a la circulación en muchas carreteras de montaña. - Anoche se cerró la jornada de liga con el empate a 1 entre el Cádiz y el Elche y además acabó con polémica porque el gol que subió al marcador del Elche, obra de Ezequiel Ponce, fue en fuera de juego. Reconocido después por el árbitro de campo, Del Cerro Grande que tuvo que pedir perdón al entrenador del Cádiz al acabar el encuentro. El árbitro del VAR, Iglesias Villanueva, no vio ninguna posición antirreglamentaria y dio por válido el tanto. Iglesias que, en principio, y solo en principio, será el árbitro de videoarbitraje del Levante-Atlético de Madrid de mañana en Copa. - Una Copa que se retoma hoy con dos encuentros y dos situaciones muy diferentes. La Real recibe al Mallorca siendo terceros en la clasificación y eufóricos después de haber ganado el derbi vasco. Y el Sevilla, penúltimo en la clasificación, se enfrenta al Alavés en Mendizorroza. - Y en balonmano, la selección ya está en la fase principal del mundial como primera de grupo tras ganar a Irán por 35 goles a 22. Una fase complicada donde se enfrentarán a Polonia, Eslovenia y a la campeona olímpica, Francia.