Sigue el calor intenso y el precio de la luz vuelve a subir por segundo día consecutivo desde que entrara en vigor el tope del gas. Hoy se paga el megavatio hora a una media de 259 euros. Una cifra que no se alcanzaba desde el mes de abril. La compensación a las eléctricas ha supuesto en esta ocasión 88 euros. El gobierno insiste en que sin ese tope, el precio de la electricidad sería más alto. La oposición mantiene que la medida ha fracasado. Subirá porque Rusia aprieta de nuevo donde más le duele a Europa. La empresa Gazprom va a rebajar un 60% el suministro desde el gasoducto que abastece al norte del continente. Moscú dice que se ha roto una turbina y que, por culpa de las sanciones internacionales, no puede repararla. Son consecuencias de la guerra de Ucrania, que cumple ya 113 días. Otra es la subida general de los precios, que se ha agravado tanto en Europa como en EEUU. La Reserva Federal estadounidense anuncia una subida histórica de los tipos de interés de 0,75 puntos. También, el Banco Central Europeo va a crear un nuevo mecanismo para intentar frenar la subida de las primas de riesgo. Los combates siguen centrados en el Donbás, en la ciudad de Severodonetsk, donde el ejército de Kiev mantiene la resistencia en una planta química. Han fracasado los corredores humanitarios para evacuar a civiles desde allí. La OTAN está reunida en Bruselas y ya está confirmado que el presidente Zelenski participarará en la próxima reunión, la de Madrid, aunque no se sabe todavía si de forma virtual o presencial. Vuelve la tensión entre la Unión Europea y el Reino Unido. Bruselas ha demandado a Londres por la revisión unilateral del protocolo de Irlanda del Norte, uno de los puntos del Brexit que supuso una negociación larga y muy compleja. Europa asegura que NO está dispuesta a renegociar ni un solo punto del acuerdo firmado. La ola de calor sigue con nosotros. Y una de sus consecuencias más duras son los incendios forestales. Incendios en Leyre, en Navarra, y también en Artesa de Segre, en Lleida. En Málaga hay un nuevo detenido -van cuatro- por el incendio de Sierra Bermeja.

En los deportes, España ya conoce a todos sus rivales en el Mundial de Catar. Faltan cinco meses para ese mundial en otoño en Catar, que veremos integramente en Radiotelevisión Española y en el que España debuta el 23 de noviembre. Lo hará contra Costa Rica, que ha obtenido el billete esta semana ante Nueva Zelanda allí en Doha. Cuatro días después, los de Luis Enrique se enfrentan a la tetracampeona mundial, Alemania, antes de cerrar la fase de grupos contra Japón. Florentino Pérez hablaba anoche del fichaje frustrado de Kylian Mbappé. El presidente del Real Madrid dice que el delantero ya no es el que él quiso traer y que se quedó en París por las presiones y la oferta económica del PSG. En la final de la ACB, el Barça ha igualado la eliminatoria tras vencer anoche en el Palau al Real Madrid por 71-69. Los blancos tuvieron la victoria en la mano, pero Caseur falló un triple en la última posesión y a Rudy se le escapó después el balón. La serie viaja ahora a Madrid, donde mañana se disputa el tercer partido.