Telediario Matinal: Telediario - 8 horas - 15/06/23 | RTVE Play

En Grecia siguen buscando a cientos de desaparecidos en el naufragio de un barco lleno de migrantes. Han rescatado a 104 personas y hay al menos 79 muertos. Podrían ser muchos más porque no está claro cuántas personas viajaban en la embarcación, testigos hablan de más de 700. La esperanza de encontrar más personas con vida se reduce según pasan las horas. Es la peor tragedia en aguas griegas desde 2015. - El mapa de los Gobiernos en Comunidades y Ayuntamientos tras las elecciones del 28M se va aclarando según avanzan las negociaciones entre PP y Vox. Siguen las reuniones en la Comunitat Valenciana y Baleares, aunque se complica el Gobierno de Murcia. El PP necesita su abstención pero Vox amenaza con una repetición de elecciones. No les ha gustado nada que los populares les hayan dejado sin puestos en la Mesa de la Asamblea regional. - El Banco Central Europeo volverá a subir los tipos: 25 puntos básicos. Lo va a anunciar hoy su presidenta: el precio del dinero se situaría en el 4 por ciento. Continúan, por tanto, las políticas restrictivas para contener la inflación. La subida se da por segura, y probablemente habrá otra en julio. La duda está en si seguirán y hasta cuándo. - En cambio, en Estados Unidos, la Reserva Federal pulsa por el momento el botón de pausa. Frena la subida de tipos y se da un tiempo para comprobar el efecto de las diez alzas anteriores. Un tiempo que podría ser corto: no descarta más aumentos antes de que termine el año. - Las fuertes tormentas se habrían cobrado la vida de un hombre en Barcelona. Los bomberos han encontrado el cadáver dentro de un coche, probablemente arrastrado por las riadas. El dispositivo de búsqueda no está cerrado porque en el vehículo podría viajar algunas personas más. - Y en la Liga de Naciones, España hoy se juega el pase a la final contra Italia. Ya consiguieron llegar a la final hace dos años con Luis Enrique. Y hoy toca luchar por repetirlo, pero de la mano de Luis de La Fuente que asegura que cada partido lo vive como si fuera el último. El primero podría ser para algunos jugadores que nunca han debutado con la selección. Y al que seguramente no veamos será a Dani Olmo, que ayer no entrenó con el grupo. - Si España llega a esa final se verá las caras con Croacia, que anoche ganó 4-2 a los Países Bajos. La selección de Luka Modric consiguió remontar y acabó ganando el partido en la prórroga.