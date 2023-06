Telediario Matinal: Telediario - 8 horas - 14/06/23 | RTVE Play

No es culpable. Todo es una caza de brujas para interferir en las elecciones y que no vuelva a ser presidente el año que viene. Es lo que ha dicho Donald Trump tras comparecer ante una jueza en Miami. Le han leído los 37 cargos penales a los que se enfrenta por llevarse documentos secretos cuando abandonó la Casa Blanca. Es el primer expresidente de Estados Unidos con acusaciones federales. - Y en nuestro país, desde hoy y hasta el lunes los partidos pueden presentar sus listas para las elecciones generales del 23 de julio. - El plazo coincide con las negociaciones para formar gobiernos en comunidades y ayuntamientos tras el 28M. Y justo tras sellarse el primer gran acuerdo entre PP y Vox: gobernaran juntos en la Comunitat Valenciana. Carlos Mazón, del PP, encabezará el gobierno y los de Abascal presidirán les Corts. - Rusia intensifica sus bombardeos en Ucrania. Esta noche han matado a siete personas en Sumy, en el noreste del país. Ha ocurrido horas después de un ataque masivo contra la ciudad natal de Zelenski, con once muertos. Es la respuesta rusa a la contraofensiva de las tropas ucranianas, un avance que Rusia niega. - En Burgos, miles de personas se manifiestan para reclamar mejores infraestructuras en la provincia. Quieren que la ciudad sea un punto principal del corredor atlántico, la red ferroviaria que conecta con Europa. También exigen una línea directa de Madrid a Burgos. - Las tormentas se han cebado en las últimas horas con Cataluña. Lluvias torrenciales en Terrassa, Barcelona, que han inundado bajos y garajes. También ha llovido intensamente en la Comunitat Valenciana, incluso en forma de granizo. - Y después de que Mbappé anunciara su intención de no renovar un año más con el PSG, ayer emitió dos comunicados. Uno para decir que su equipo, el PSG ya lo sabía desde hace un año. Su intención de no renovar. Y otro para decir que quiere acabar lo que le queda de contrato en París. Sería terminar en junio de 2024, pero claro, si esto fuera así, el jugador saldría gratis el año que viene. Veremos si se sigue pronunciando estos días que está concentrado con la selección francesa. - Y con la selección croata está Luka Modric que juega hoy contra los Países Bajos la semifinal de la Liga de Naciones, partido que podremos ver en directo en la 1 de la televisión española a partir de las 9 menos cuarto. Mañana turno de España frente a Italia.