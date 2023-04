Telediario - 8 horas - 14/04/23

Son las calles de Francia. Nuevos disturbios en otra jornada -van 12- de movilizaciones masivas contra la reforma de las pensiones. 47 detenidos y 10 policías heridos. Hoy, el Consejo Constitucional decide si es compatible con la carta magna francesa. Pero también sobre una iniciativa ciudadana para someterla a referéndum. - Y finalmente, a pesar de las presiones, Ferrovial se marcha... La compañía ha aprobado el traslado de su sede a Países Bajos. La junta de accionistas ha dado un respaldo rotundo a la decisión: Más del 93% han votado a favor. El objetivo es cotizar en la bolsa de Wall Street. Su presidente Rafael del Pino defiende no se existen motivos fiscales, que no se trasladan para pagar menos impuestos. - El enfrentamiento por el agua de Doñana continúa. El presidente del PP respalda el plan de la Junta de Andalucía para legalizar regadíos. El Gobierno mantiene que llegará hasta el Constitucional. Y la Unión Europea advierte que habrá sanciones si el proyecto sale adelante. - El FBI ha detenido en Massachusets a un joven de 21 años por la filtración de documentos clasificados del Pentágono. Le han identificado como Jack Teixeira, trabaja en una base militar de la Guardia Nacional y publicó esa documentación clasificada en un foro sobre videojuegos. - Y hoy, 14 de abril, es la fecha en la que, según Naciones Unidas, la India se convierte en el país más poblado del planeta. Hasta ahora lo era China. Ambos países superan los 1.400 millones de habitantes. Estadísticas aparte, la superpoblación de un territorio supone un desafío demográfico también a nivel global. - En la Europa League, el Sevilla remontó un partido que se le puso muy cuesta arriba. Desde luego la competición del Sevilla es la Europa League. Porque lo que hizo anoche roza prácticamente el milagro. Se enfrentaba en cuartos de final al Manchester United que ha eliminado al Barça y al Betis de la competición. Bueno, pues empezó el partido encajando 2 goles a la media hora del encuentro y consiguió empatarlo. - En la Euroliga, hoy muy pendientes de lo que haga el Barça contra el Valencia. Si gana es segundo en los playoffs si pierde lo es el Real Madrid después de que perdiera ayer contra el Maccabi. El Baskonia, que también perdió, ya no depende de sí mismo para estar entre los ocho mejores. - Y hoy empieza la Billie Jean King Cup que podremos ver por Teledeporte. España se enfrenta a México y las selecciondas por Anabel Medina para esos encuentros son Sara Sorribes y Núria Párrizas.