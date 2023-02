Telediario - 8 horas - 14/02/23

El Supremo revisa las condenas del procés tras la reforma del Código Penal y mantiene los 13 años de inhabilitación a Oriol Junqueras. El Tribunal le retira el delito de sedición pero le añade el de desobediencia y le mantiene el de malversación agravada. El líder de Esquerra no podrá ser candidato en unas elecciones hasta 2031. Los mismos delitos afecta también a Raül Romeva y a Jordi Turull, inhabilitados hasta 2030 y a Dolors Bassa, hasta el 31. El tribunal advierte: Los cambios legales promovidos por el Gobierno pueden dejar impunes los procesos secesionistas sin violencia. - En Turquía y Siria aumenta el riesgo de una grave crisis sanitaria. Los supervivientes de los terremotos tienen que hacer frente al frío, a la escasez de recursos básicos y a que la ayuda no llegue tan rápido como se espera. Los hospitales están desbordados, la OMS alerta de nuevas enfermedades y epidemia. - Acusaciones cruzadas entre Estados Unidos y China después de que Washington haya derribado cuatro objetos en su espacio aéreo. El Pentágono sigue investigando, pero aclara: No hay indicios de alienígenas. Pekín asegura que varios globos estadounidenses han vigilado China durante el último año. - Los ministros de Defensa de la OTAN se reunen hoy en Bruselas para evaluar el envío de más armas a Ucrania. Los aliados quieren coordinar la militar: Más munición, artillería y los blindados prometidos... No parece tan claro que hablen sobre los aviones de combate que Kiev reclama. Según Stoltenberg "una nueva ofensiva rusa ya ha comenzado". - Cientos de niños ucranianos han sido llevados por la fuerza a Rusia desde los territorios ocupados. Lo confirma una investigación de la UER, los medios públicos europeos, en la que participa Radio Televisión Española. Moscú niega la acusación y Kiev denuncia un genocidio. - Vuelve la Champions y además lo hace con un gran partido de octavos, PSG - Bayern de Múnich. Formado por Neymar, Messi y Mbappé, estos dos últimos hace tan solo unos días, según el equipo parisino, eran duda para el partido de esta noche que les enfrenta al todopoderoso Bayern de Múnich, pero hoy parece que esas dudas se han disipado, las lesiones están superadas e incluso partirían de inicio en el once inicial. - En la liga, La Real Sociedad sigue de dulce y se afianza en esa tercera posición después de ganar anoche al Espanyol, que ahora mismo está a un punto de los puestos de descenso. Los de Imanol jugaron una gran primera parte, aunque acabarían sufriendo al final del partido. - Después de sus respectivas lesiones vuelven a la competición Paula Badosa y Carlitos Alcaraz. La catalana debuta hoy en el torneo de Catar, partido que podremos ver por Teledeporte y el murciano lo hará mañana en el Abierto de Argentina.

FOTO: EFE/Quique García