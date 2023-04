Telediario - 8 horas - 13/04/23

Los accionistas de Ferrovial votan hoy el traslado de la sede de la empresa a Países Bajos, una votación que está practicamente garantizado que salga adelante. La compañía pide respeto para las decisiones empresariales que toma. Pero el Gobierno sigue presionando para que no se marche. Con los votos del PP y Vox, el Parlamento andaluz da el primer paso para ampliar la zona de regadío en Doñana. Algunos cultivos cerca del parque nacional dejarán de ser ilegales. El Gobierno se opone: alega la situación de sequía y las advertencias de Bruselas, y amenaza con recurrir al Constitucional. - El lanzamiento de un misil desde Corea del norte vuelve a desatar la alarma en Japón. El proyectil cayó finalmente en el mar, pero su trayectoria inicial hizo temer un impacto sobre la isla de Hokaido. Allí viven cinco millones de personas. - Ucrania mantiene lejos de sus costas a la flota rusa con misiles que le ha entregado España. Lo ha revelado el ministro de Defensa ucraniano en su visita a nuestro país. También ha vuelto a pedir aviones, pero la ministra Robles se mantiene en el no. - El juez ordena el internamiento de dos de los menores presuntamente implicados en la violación en grupo de dos niñas en Logroño. La policía ha identificado a siete menores por su presunta participación en los hechos. Tres de ellos tienen prohibido acercarse a las víctimas y a los otros dos no pueden imputarles por tener menos de 14 años. - El Real Madrid ganó en el Santiago Bernabeu al Chelsea y encarrila su eliminatoria de Champions. En menos de una semana les quedaría rematarla en Londres después de ganar anoche con ese 2-0 aunque pudo acabar con un resultado bastante más abultado porque el Chelsea acabó con 10 jugadores. Los tantos fueron de Karim Benzema y Marco Asensio. Este último anotó, una vez más en Champions y ya van nueve haciéndolo desde el banquillo. El mallorquín sigue sin renovar y se le acaba el contrato a final de temporada. - Y en Europa League el Sevilla juega hoy su partido de ida de cuartos en Old Trafford contra una de las bestias negras de esta competición para los equipos españoles, el Manchester United, aunque los ingleses no podrán contar con su jugador estrella Marcus Rashford. - En balonmano, las guerreras hicieron los deberes, ganaron a Austria y sellan así su pase al Mundial que se celebrará este mes de noviembre en Dinamarca, Noruega y Suecia.