Telediario - 8 horas - 13/01/23

El juez Llarena retira el delito de sedición de la acusación contra Puigdemont y deja sin efecto la eurorden de detención. Es el resultado de la entrada en vigor de la reforma del código Penal, que elimina ese delito. Llarena mantiene la orden de busca y captura por desobediencia y malversación. Y lo hace en el supuesto más grave, que podría suponer una condena a 12 años de cárcel; no en el nuevo tipo de malversación sin lucro personal, con pena máxima de cuatro años. Si el Supremo mantiene esta interpretación, podría resultar más difícil que los condenados por el procés logren más ventajas penales. - Los médicos de Castilla y León tendrán que ofrecer a las embarazadas escuchar el latido del feto y una ecografía en 4D, aunque ellas no lo hayan solicitado. Argumenta el vicepresidente autonómico -de VOX- que el objetivo es evitar abortos. La Consejería de Sanidad matiza que no hay cambios en los protocolos. Igualdad y asociaciones feministas lo califican como un retroceso en los derechos de las mujeres. - En Estados Unidos, un fiscal especial investigará los documentos confidenciales que Biden guardaba ilegalmente en su casa y en una oficina. Es algo extraordinario. Solo ocurre en casos muy sensibles políticamente. Sucedió con otro caso parecido, con los documentos (también clasificados) que Trump guardaba en su mansión de Florida y que se negaba a entregar. - Rescate de emergencia de tres astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional. Son dos rusos y un estadounidense. Rusia enviará una nave para traerlos de vuelta. La cápsula en la que iban a regresar a casa no puede hacerlo porque resultó dañada por el impacto de un microasteroide de solo un milímetro. - En los deportes, el Barça se enfrentará al Real Madrid en la final de la Supercopa. Será la primera final entre ambos en Arabia. El Barça se clasificó al igual que el Madrid en los penaltis con Ter Stegen como protagonista en un partido con mucha emoción que terminó con el penalti de Pedri que dio la victoria a los blaugranas. - Victoria de los hispanos en el Mundial de Balonmano ante la selección de Montenegro 30 a 25. En el equipo de Jordi Ribera destacaron el portero Gonzalo Perez de Vargas, MVP del partido y Kauldi Odriozola que marcó 6 goles. - En el WTA 500 de Adelaida, Paula Badosa no ha podido disputar su partido de semifinales contra la rusa Kasatkina por lesión a tan solo tres días de su debut en el primer grand slam del año... el Open de Australia.