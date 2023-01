Telediario - 8 horas - 11/01/23

Es la última imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Ya ha salido del hospital de Florida en el que estaba ingresado desde el lunes. Y lo habría hecho en contra del criterio de los médicos. Bolsonaro quiere adelantar su regreso a Brasil. Mientras, la justicia ya investiga el papel que pudo jugar en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Quieren saber cómo se coordinó, cómo se financió el ataque. La fiscalía ha pedido que bloqueen las cuentas del ex mandatario. Desde que no es presidente, ya no tiene inmunidad. - Se estrecha el cerco sobre destacados bolsonaristas. Un juez ha ordenado el ingreso en prisión de Anderson Torres, exministro de Justicia, y que estaba al cargo de la seguridad de Brasilia. También está en Estados Unidos y dice que se entregará. De los 1.500 detenidos, 600 ya están libres: Son mayores, enfermos o madres con niños pequeños. - Aquí en España, un día antes de que entre en vigor la reforma del delito de malversación, col ya hay un caso de corrupción al que podría afectarle el cambio. El juez que investiga el caso Acuamed pide a la fiscalía que revise su petición de penas por si tiene que rebajarlas con los cambios. - El Tribunal Constitucional elige hoy a su presidente o presidenta. Hay dos candidatos progresistas, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer. No han llegado a un acuerdo para que uno de los dos retire su candidatura. - La gala de los Globos de Oro regresa tras su castigo por falta de diversidad. Spielberg triunfa con Los Fabelman. Se lleva el premio a mejor director y mejor película dramática. Cate Blanchett mejor actriz dramática. Austin Butler da la sorpresa como mejor actor dramático, por meterse en la piel de Elvis Presley. Los actores Colin Farrell y Michelle Yeoh ganan en comedia o musical. En Televisión, premios para La casa del dragón, precuela de juego de Tronos, Colegio Abbott, y The White Lotus. - Hoy comienza la Supercopa de España y por tercera vez se celebra en Arabia Saudí, y lo hace con un Real Madrid- Valencia. Los blancos son los actuales campeones de la competición y llegan a Arabia con muchas dudas. Alaba y Tchouamení son baja en el equipo de Ancelotti y en el Valencia Gattuso no contará con figuras importantes como Samu Castillejo o Nico. - En el Dakar, malas noticias para los pilotos españoles. Ayer tanto, Joan Barreda como Carlos Sainz tuvieron graves accidentes y ambos han tenido que dejar la competición. Barreda se fracturó una vértebra y tuvo que ser evacuado al hospital. - Y hoy comienza el mundial de balonmano que podremos ver en Teledeporte con un Francia-Polonia, Los Hispanos llegaron en la tarde de ayer a Cracovia y mañana debutarán a las 8:30 de la tarde contra la selección de Montenegro.